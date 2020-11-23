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У Білорусі в неділю затримали більше 350 людей, декого забрала "швидка"

Понеділок, 23 листопада 2020, 04:00
У Білорусі в неділю затримали більше 350 людей, декого забрала швидка
TUT.BY

За даними правозахисників, у Білорусі в неділю затримано більше 350 людей.

Джерело: правозахисний центр "Весна"

Деталі: Станом на 4:45 у списку "Весни" вже 374 прізвища, список доповнюється.

Переважна більшість із них були затримані в Мінську.

При цьому зазначається, що більш ніж 10 затриманих забрала "швидка", деяких потім повернули до відділків.

Деякі затримані – неповнолітні.

Що передувало: У Мінську в неділю пройшла чергова акція протесту – люди формували колони в різних районах міста, силовики розганяли протестувальників, затримували, застосовували спецзасоби.

Українська правда
Теми: Білорусьакції
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