В Беларуси в воскресенье задержали более 350 человек, некоторых забрала "скорая"
Понедельник, 23 ноября 2020, 05:00
По данным правозащитников, в Беларуси в воскресенье задержано более 350 человек.
Источник: правозащитный центр "Весна"
Детали: По состоянию на 4:45 в списке "Весны" уже 374 фамилии, список дополняется.
Подавляющее большинство из них были задержаны в Минске.
При этом отмечается, что более 10 задержанных забрала "скорая", некоторых затем вернули в участки.
Некоторые задержанные – несовершеннолетние.
Что предшествовало: В Минске в воскресенье прошла очередная акция протеста – люди формировали колонны в разных районах города, силовики разогнали протестующих, задерживали, применяли спецсредства.
Украинская правда