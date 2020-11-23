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 Збройні формування Росії на Донбасі шість разів обстріляли позиції ООС

Понеділок, 23 листопада 2020, 06:23
 Збройні формування Росії на Донбасі шість разів обстріляли позиції ООС

Минулої доби на Донбасі збройні формування Російської Федерації шість разів порушили перемир'я.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: Минулої доби, 22 листопада, зафіксовано шість фактів порушення режиму припинення вогню.

Так, в передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомету, а неподалік Новолуганського – зі станкового протитанкового гранатомету. В районах населених пунктів Шуми та Водяне ворог застосував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного окупанти здійснили дистанційне мінування позицій наших військ, використовуючи міни ПОМ-2.

Про порушення режиму припинення вогню та зухвале використання заборонених мін збройними формуваннями Російської Федерації через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було".

Деталі: Від початку поточної доби на Донбасі без обстрілів

"Українська правда" у Threads

Теми: ООС
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