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 Вооруженные формирования России на Донбассе шесть раз обстреляли позиции ООС

Понедельник, 23 ноября 2020, 06:23
 Вооруженные формирования России на Донбассе шесть раз обстреляли позиции ООС

За прошедшие сутки на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили перемирие.

Источник: штаб ООС

Дословно: За прошедшие сутки, 22 ноября, зафиксировано шесть фактов нарушения режима прекращения огня.

Так, в пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь из автоматического станкового гранатомета, а неподалеку Новолуганское - с станковой противотанкового гранатомета. В районах населенных пунктов Шумы и Водяное враг применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовка в направлении Водяного оккупанты провели дистанционное минирование позиций наших войск, используя мины ПОМ-2.

О нарушении режима прекращения огня и дерзкое использование запрещенных мин вооруженными формированиями Российской Федерации через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было".

Детали: С начала текущих суток на Донбассе без обстрелов.

Темы: ООС
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