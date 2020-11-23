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Садовий звинуватив "ЄС" в намаганні узурпувати владу у Львові

Понеділок, 23 листопада 2020, 13:28

Новообраний мер Львова Андрій Садовий звинувачує своїх опонентів з "ЄС" у махінаціях із призначенням першого засідання нового складу міськради.  

Джерело: Facebook-сторінка Садового

Пряма мова Садового: "Цієї ночі відбулась нечувана річ, яка має на меті узурпувати владу в місті, попри волевиявлення львів‘ян.

Міська виборча комісія ухвалила рішення перенести дату першої сесії міської ради з 3-го грудня на 24-те листопада – це вже завтра. Хоча попередньо та ж ТВК призначила засідання на 3 грудня, щоб провести присягу і депутатів, і міського голову одночасно. Діяли вночі, без зайвих очей, без журналістів і прийняли рішення, яке ніяк не стосується вчорашніх виборів".

"З приведенням до присяги нової ради втрачаються повноваження попереднього міського голови (тобто Садового – ред.). Новообраного мера (тобто теж Садового – ред.) до присяги завтра ще не приведуть, оскільки  є передбачений законом час на підрахунок голосів, потенційні скарги та позови. Тому нова рада запрацює без нового голови.

Рада в такому напівлегітимному стані може діяти кілька тижнів, обирати керівні органи: президію, секретаря-в.о.міського голови, заступників міського голови, членів виконкому, голів комісій тощо, приймати будь-які інші рішення – бюджет, майнові питання тощо. За ці рішення згодом відповідальність доведеться нести новому міському голові".

Деталі: Садовий заявив, що рішення ТВК є абсолютно незаконним, оскільки виборчий процес депутатів до Львівської міської ради завершився 19 листопада і жодних рішень на цю тему комісія ухвалювати не має права.

Він пообіцяв його оскаржити і вказав, що рішення ТВК пролобіював депутат від "ЄС" Сергій Івах.

Коментуючи привітання з перемогою від свого опонента Олега Синютки Садовий сказав, що готовий повірити, що це було щиро, коли партія "ЄС" зупинить спробу "привселюдно і цинічно витерти ноги об волю львів‘ян".

Передісторія:

  • 22 листопада відбувся другий тур виборів. За результатами екзит-полу, у ньому перемагає діючий мер Андрій Садовий із результатом 62,8% голосів виборців. Цого суперник кандидат від партії "Європейська солідарність" Олег Синютка уже привітав Садового з перемогою.
  • Найбільшу кількість депутатів у міськраді Львова отримала партія "ЄС".

Українська правда
Теми: ЄСЛьвіввибори


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