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Садовый обвинил "ЕС" в попытке узурпировать власть во Львове

Понедельник, 23 ноября 2020, 13:28

Новоизбранный мэр Львова Андрей Садовый обвиняет своих оппонентов из "ЕС" в махинациях с назначением первого заседания нового состава горсовета.

Источник: Facebook-страница Садового

Прямая речь Садового: "Этой ночью состоялась неслыханная вещь, которая имеет целью узурпировать власть в городе, несмотря на волеизъявление львовян.

Городская избирательная комиссия приняла решение перенести дату первой сессии городского совета с 3-го декабря на 24-е ноября - это уже завтра. Хотя предварительно та же ТИК назначила заседание на 3 декабря, чтобы провести присягу и депутатов, и городского голову одновременно. Действовали ночью, без лишних глаз, без журналистов и приняли решение, которое никак не касается вчерашних выборов".

"С приведением к присяге нового совета теряются полномочия предыдущего городского головы (то есть Садового - ред.). Новоизбранного мэра (то есть тоже Садового - ред.) к присяге завтра еще не приведут, поскольку есть предусмотренный законом время на подсчет голосов, потенциальные жалобы и иски. Поэтому новый совет заработает без нового председателя.

Совет в таком полулегитимным состоянии может действовать несколько недель, выбирать руководящие органы: президиум, секретаря-и.о. городского головы, заместителей городского головы, членов исполкома, председателей комиссий и т.д., принимать любые другие решения - бюджет, имущественные вопросы и тому подобное. За эти решения впоследствии ответственность придется нести новому городскому голове".

Детали: Садовый заявил, что решение ТИК является абсолютно незаконным, поскольку избирательный процесс депутатов Львовского городского совета завершился 19 ноября и никаких решений на эту тему комиссия принимать не вправе.

Он пообещал его обжаловать и указал, что решение ТИК пролоббировал депутат от "ЕС" Сергей Ивах.

Комментируя поздравления с победой от своего оппонента Олега Синютки, Садовый сказал, что готов поверить, что это было искренне, когда партия "ЕС" остановит попытку "публично и цинично вытереть ноги об волю львовян".

Предыстория:

  • 22 листопада состоялся второй тур выборов. По результатам экзит-пола, в нем побеждает действующий мэр Андрей Садовый с результатом 62,8% голосов избирателей. Цого соперник кандидат от партии "Европейская солидарность" Олег Синютка уже поздравил Садового с победой.
  • Наибольшее количество депутатов в горсовете Львова получила партия "ЕС".

Темы: ЕСЛьвоввиборы


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