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Богдан в интервью Собчак назвал Ермака "хорошим парнем"

Понедельник, 23 ноября 2020, 14:04
Богдан в интервью Собчак назвал Ермака хорошим парнем

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью Ксении Собчак назвал своего приемника в должности Андрея Ермака "хорошим парнем".

Источник: интервью Богдана Ксении Собчак

Прямая речь: "Только хорошее могу сказать (о Ермаке ред.)… У него мало опыта.

Очень хороший парень. В определенной точке он какой-то философ. Ему, конечно, не хватает опыта. И это катастрофически. Наверное, опыт этот придет со временем. Он научится".

Детали: При этом он объяснил, что никогда не говорил, что Ермак "агент ГРУ РФ".

По словам Богдана, Ермак будет искать пути сближения з Россией.

Также он считает, что Ермак не близок с олигархом Игорем Коломойским.

Знать больше: Президент в тумане. Зеленский между Богданом и Ермаком

Предыстория:

  • Собчак - телеведущая, блогер и журналистка, которая участвовала в выборах президента России в 2018 году. За нее проголосовали 1,68% избирателей (более 1,2 млн человек).
  • Ее покойный отец Анатолий Собчак был мэром Санкт-Петербурга. Он дружил с президентом РФ Владимиром Путиным. Собчак называли крестницей Путина, но она этот факт опровергла.
  • Перед выборами в РФ она пыталась попасть в оккупированный Крым и просила разрешения у украинского МИД, однако ей отказали.

Украинская правда

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Темы: БогданАндрей ЕрмакПутинСобчак
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