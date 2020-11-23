Богдан в интервью Собчак назвал Ермака "хорошим парнем"

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью Ксении Собчак назвал своего приемника в должности Андрея Ермака "хорошим парнем".

Источник: интервью Богдана Ксении Собчак

Прямая речь: "Только хорошее могу сказать (о Ермаке ред.)… У него мало опыта.

Очень хороший парень. В определенной точке он какой-то философ. Ему, конечно, не хватает опыта. И это катастрофически. Наверное, опыт этот придет со временем. Он научится".

Детали: При этом он объяснил, что никогда не говорил, что Ермак "агент ГРУ РФ".

По словам Богдана, Ермак будет искать пути сближения з Россией.

Также он считает, что Ермак не близок с олигархом Игорем Коломойским.

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