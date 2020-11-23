Богдан в интервью Собчак назвал Ермака "хорошим парнем"
Понедельник, 23 ноября 2020, 15:04
Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью Ксении Собчак назвал своего приемника в должности Андрея Ермака "хорошим парнем".
Источник: интервью Богдана Ксении Собчак
Прямая речь: "Только хорошее могу сказать (о Ермаке ред.)… У него мало опыта.
Очень хороший парень. В определенной точке он какой-то философ. Ему, конечно, не хватает опыта. И это катастрофически. Наверное, опыт этот придет со временем. Он научится".
Детали: При этом он объяснил, что никогда не говорил, что Ермак "агент ГРУ РФ".
По словам Богдана, Ермак будет искать пути сближения з Россией.
Также он считает, что Ермак не близок с олигархом Игорем Коломойским.
Знать больше: Президент в тумане. Зеленский между Богданом и Ермаком
Предыстория:
- Собчак - телеведущая, блогер и журналистка, которая участвовала в выборах президента России в 2018 году. За нее проголосовали 1,68% избирателей (более 1,2 млн человек).
- Ее покойный отец Анатолий Собчак был мэром Санкт-Петербурга. Он дружил с президентом РФ Владимиром Путиным. Собчак называли крестницей Путина, но она этот факт опровергла.
- Перед выборами в РФ она пыталась попасть в оккупированный Крым и просила разрешения у украинского МИД, однако ей отказали.
Украинская правда