Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Богдан в интервью Собчак назвал Ермака "хорошим парнем"

Понедельник, 23 ноября 2020, 15:04

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью Ксении Собчак назвал своего приемника в должности Андрея Ермака "хорошим парнем".

Источник: интервью Богдана Ксении Собчак

Прямая речь: "Только хорошее могу сказать (о Ермаке ред.)… У него мало опыта.

Очень хороший парень. В определенной точке он какой-то философ. Ему, конечно, не хватает опыта. И это катастрофически. Наверное, опыт этот придет со временем. Он научится".

Детали: При этом он объяснил, что никогда не говорил, что Ермак "агент ГРУ РФ".

По словам Богдана, Ермак будет искать пути сближения з Россией.

Также он считает, что Ермак не близок с олигархом Игорем Коломойским.

Знать больше: Президент в тумане. Зеленский между Богданом и Ермаком

Предыстория:

  • Собчак - телеведущая, блогер и журналистка, которая участвовала в выборах президента России в 2018 году. За нее проголосовали 1,68% избирателей (более 1,2 млн человек).
  • Ее покойный отец Анатолий Собчак был мэром Санкт-Петербурга. Он дружил с президентом РФ Владимиром Путиным. Собчак называли крестницей Путина, но она этот факт опровергла.
  • Перед выборами в РФ она пыталась попасть в оккупированный Крым и просила разрешения у украинского МИД, однако ей отказали.

Украинская правда
Темы: БогданАндрей ЕрмакПутинСобчак


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кабмин согласовал голов Закарпатской и Харьковской ОГА, первым стал винодел

Шмыгаль не исключает локдауна на зимние праздники

"Батькивщину" лишили государственного финансирования

Вступили в силу изменения в ПДД для водителей, велосипедистов и пешеходов

Байден озвучил свои шаги на первые 100 дней у власти

COVID в Украине: 13 882 случая за сутки, Киев и область сбавили "обороты"

Все новости...
Богдан
Экс-глава ОПУ: Трофимов – жертва лжи и подковерных игр
Богдан о мести Зеленскому: Не хочу копать слабого
Богдан о Зеленском: Какой второй срок? Он думает, как досидеть первый
Последние новости
16:36
ЕС и Совет Европы в очередной раз напомнили Украине о Стамбульской конвенции
16:23
фото, видеоКомандир-предатель с Нацгвардии оказался российским шпионом – СБУ
16:10
ВВП Еврозоны может упасть на 3% до конца 2020 года
16:10
В Киеве задержали заказчиков похищения лидера цыганской общины Харькова
15:36
Мэром Николаева остается действующий глава города, кандидат от ОПЗЖ проиграл
15:31
Суд по MH17 отказал в расследовании альтернативных сценариев катастрофы
15:27
Кабмин до конца 2021 года продлил экономические санкции против РФ
15:23
Шмыгаль оговорился, что места COVID-пациентам скоро будут искать по районным больницам
15:22
Кабмин возобновил предоставление "пакетов малыша"
15:08
Дело о хищении: Музей Революции Достоинства заявил о дискредитационной атаке
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!