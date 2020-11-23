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Відомий білоруський музикант виїхав в Україну

Понеділок, 23 листопада 2020, 14:48
Відомий білоруський музикант виїхав в Україну

Лідер білоруської групи "Стары Ольса" музикант Дмитро Сосновський виїхав до України.

Джерело: Сосновський в Facebook, TUT.by

Пряма мова: "У Києві, у друзів, в безпеці. Мемуари напишу. Спасибі: Вікторович, моя сім'я, родина, яка врятувала, конспіративний будинок, гараж, хлопчики, Сандрі з Познані, Філу з Міннеаполіса, Антону з Техасу, пастору Річарду, Панкевичу, Карині і Жені, полковнику. і ще горі добрих людей! "Жыве вечна!"  Ми переможемо! ".

Деталі: 13 листопада 2020 року Сосновського затримали в Клецьку, де він стояв у ланцюзі пам'яті Романа Бондаренка. Три дні по тому він отримав штраф в 30 базових величин (810 рублів).

18 листопада музикант повернувся до Мінська, але дізнався, що його шукають: ходять по під'їзду з фотографією, збираються ламати двері квартири.

У короткому коментарі TUT.BY Сосновський підтвердив, що його від'їзд пов'язаний з цими обставинами.

Довідково: "Стары Ольса" - відомий гурт, яка виконує середньовічну білоруську музику.

Нагадаємо: У Білорусі більше 100 днів тривають протести проти режиму Лукашенка. Сотні тисяч білорусів на практично щоденних акціях по всій країні вимагають, щоб Лукашенко призначив нові вибори президента замість фальсифікованих 9 серпня. Лукашенко з одного боку заявляє, що "за владу посинілими руками не тримається", з іншого – відмовляється скласти повноваження.

"Українська правда" в Threads

Теми: Білорусь
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