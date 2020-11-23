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Известный белорусский музыкант уехал в Украину

Понедельник, 23 ноября 2020, 15:48

Лидер белорусской группы "Стары Ольса" музыкант Дмитрий Сосновский уехал в Украину. 

Источник: Сосновский в Facebook, TUT.by

Прямая речь: "В Киеве, у друзей, в безопасности. Мемуары напишу. Спасибо: Викторович, моя семья, семья, которая спасла, конспиративный дом, гараж, мальчики, Сандре из Познани, Филу из Миннеаполиса, Антону из Техаса, пастору Ричард, Панкевичу, Карине и Жене, полковнику. И еще горе добрых людей! Жыве вечна! Мы победим!".

Детали: 13 ноября 2020 года Сосновский был задержан в Клецке, где стоял в цепи памяти Романа Бондаренко. Три дня спустя он получил штраф в 30 базовых величин (810 рублей).

18 ноября музыкант вернулся в Минск, но узнал, что его ищут: ходят по подъезду с фотографией, собираются ломать дверь квартиры.

В кратком комментарии TUT.BY Сосновский подтвердил, что его отъезд связан с этими обстоятельствами.

Справка: "Стары Ольса" — известная группа, которая исполняет средневековую белорусскую музыку. 

Напомним: В Беларуси больше 100 дней продолжаются протесты против режима Лукашенко. Сотни тысяч белорусов на практически ежедневных акциях по всей стране требуют, чтобы Лукашенко назначил новые выборы президента вместо фальсифицированных 9 августа. Лукашенко с одной стороны заявляет, что "за власть посиневшими руками не держится", с другой – отказывается сложить полномочия.

Темы: Беларусь


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