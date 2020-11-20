У Білорусі тисячі людей прощаються з убитим активістом

У Білорусі близько 5 тисяч людей прийшли попрощатися з 31-річним Романом Бондаренкоv, якого викрали і побили, завдавши смертельних травм.

Джерело:"Радыё Свабода", TUT.by

Деталі: Прощання проходить в церкві Воскресіння Христового на півночі Мінська, недалеко від Куропат. Похорони відбудуться на Північному кладовищі Мінська.

Весь простір навколо церкви заповнений людьми, вони утворили коридор, щоб труну з Романом можна було віднести до катафалку. Люди піднімали квіти і кричали "Живе Білорусь!", "Я виходжу" (останні слова Романа -ред.), "Рома, ти герой!"

Ще люди кричать: "Не забудемо, не пробачимо!". Деякі читають молитву "Отче наш".

Розгляд справи взяла на себе Генеральна прокуратура РБ. Але кримінальної справи про вбивство Романа Бондаренка немає.

У той же час напередодні Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу стосовно лікаря, який надав Tut.by інформацію про стан Романа Бондаренка.

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