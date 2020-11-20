У Білорусі тисячі людей прощаються з убитим активістом
У Білорусі близько 5 тисяч людей прийшли попрощатися з 31-річним Романом Бондаренкоv, якого викрали і побили, завдавши смертельних травм.
Джерело:"Радыё Свабода", TUT.by
Деталі: Прощання проходить в церкві Воскресіння Христового на півночі Мінська, недалеко від Куропат. Похорони відбудуться на Північному кладовищі Мінська.
Весь простір навколо церкви заповнений людьми, вони утворили коридор, щоб труну з Романом можна було віднести до катафалку. Люди піднімали квіти і кричали "Живе Білорусь!", "Я виходжу" (останні слова Романа -ред.), "Рома, ти герой!"
Ще люди кричать: "Не забудемо, не пробачимо!". Деякі читають молитву "Отче наш".
Розгляд справи взяла на себе Генеральна прокуратура РБ. Але кримінальної справи про вбивство Романа Бондаренка немає.
У той же час напередодні Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу стосовно лікаря, який надав Tut.by інформацію про стан Романа Бондаренка.
Передісторія:
- Пізно ввечері 12 листопада стало відомо, що в реанімації помер затриманий людьми в масках напередодні 31-річний білорус Роман Бондаренко.
- Бондаренка схопили і кудись відвезли люди у цивільній формі та в масках, які приїхали на "Площадь перемен" в Мінську, щоб зняти біло-червоно-білі стрічки. Через півтори години його доставили в лікарню з набряком мозку, закритою черепно-мозковою травмою, гематомами, забоями, синцями.
- Після повідомлення про смерть Бондаренка люди в Мінську вийшли на вулиці.
- Європейський Союз висловив обурення через смерть Бондаренка.
- Водночас слідчий комітет Білорусі заявив, що у 31-річного Бондаренка, який помер у четвер після побиття через конфлікт з біло-червоними стрічками, була діагностована "алкогольна інтоксикація".