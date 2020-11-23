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Керівник патрульної поліції випробував на собі дію електрошокера Taser

Понеділок, 23 листопада 2020, 15:31
Керівник патрульної поліції випробував на собі дію електрошокера Taser

Керівник патрульної поліції України Євгеній Жуков випробував на собі дію електрошокера Taser.

Джерело: очільник МВС Арсен Аваков у Twitter, відео Патрульної поліції

Пряма мова Авакова: "Це медично сертифікована нелетальна зброя, яка знерухомлює правопорушника, але не завдає небезпечних поранень. Неприємно, але ефективно та менш небезпечно!".

Деталі: Цей електрошокер дозволяє на короткий час знерухомити правопорушника, не завдаючи йому при цьому шкоди для здоров'я. За словами Жукова, Taser використовують поліцейські в понад сотні країнах світу. Прилад схвалений МОЗ України.

На відео Жукову в спину вистрілюють двома "гарпунами-електродами, які спричиняють сильну судому по всьому тілу. 

Начальник патрульної поліції зазначає, що це були доволі неприємні відчуття.

Пряма мова: "Мої м’язи максимально скоротилися, але я весь час був притомний та міг вільно дихати. Щойно Taser вимкнувся, неприємні відчуття минули Наразі почуваюся як після виснажливого тренування і точно не готовий "вступати в бійку".

Що передувало: Кабінет міністрів схвалив проєкт закону, який розширює сферу застосування електрошокерів поліцейськими, і просить Верховну Раду внести відповідні зміни до закону про Нацполіцію.

Поліція отримала першу партію відповідних електрошокерів, тому зараз, перед тим, як їх застосовувати, МВС вважає за необхідне внести уточнення у закон про Нацполіцію, який направлено на розгляд Верховної Ради від мені уряду.

Українська правда

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Теми: поліція
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