Глава патрульной полиции испытал на себе действие электрошокера Taser

Руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков испытал на себе действие электрошокера Taser.

Источник: глава МВД Арсен Аваков в Twitter, видео Патрульной полиции

Прямая речь Авакова: "Это медико сертифицированное нелетальное оружие, которое обездвиживает правонарушителя, но не наносит опасных ранений. Неприятно, но эффективно и менее опасно!".

Детали: Этот электрошокер позволяет на короткое время обездвижить правонарушителя, не нанося ему при этом вреда для здоровья. По словам Жукова, Taser используют полицейские в более сотни странах мира. Прибор одобрен Минздравом Украины.

На видео Жукову в спину выстреливают двумя "гарпунами-электродами", которые вызывают сильную судорогу по всему телу.

Начальник патрульной полиции отмечает, что это были довольно неприятные ощущения.

Прямая речь: "Мои мышцы максимально сократились, но я все время был в сознании и мог свободно дышать. Как только Taser выключился, неприятные ощущения прошли. Сейчас чувствую себя как после изнурительной тренировки и точно не готов" вступать в драку".

Что предшествовало: Кабинет министров одобрил проект закона, который расширяет сферу применения электрошокеров полицейскими, и просит Верховную Раду внести соответствующие изменения в закон о Нацполиции.

Полиция получила первую партию соответствующих электрошокеров, поэтому сейчас, перед тем, как их применять, МВД считает необходимым внести уточнения в закон о Нацполиции, который направлен на рассмотрение Верховной Рады от имени правительства.