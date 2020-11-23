Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Глава патрульной полиции испытал на себе действие электрошокера Taser

Понедельник, 23 ноября 2020, 16:31

Руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков испытал на себе действие электрошокера Taser.

Источник: глава МВД Арсен Аваков в Twitter, видео Патрульной полиции

Прямая речь Авакова: "Это медико сертифицированное нелетальное оружие, которое обездвиживает правонарушителя, но не наносит опасных ранений. Неприятно, но эффективно и менее опасно!".

Детали: Этот электрошокер позволяет на короткое время обездвижить правонарушителя, не нанося ему при этом вреда для здоровья. По словам Жукова, Taser используют полицейские в более сотни странах мира. Прибор одобрен Минздравом Украины.

На видео Жукову в спину выстреливают двумя "гарпунами-электродами", которые вызывают сильную судорогу по всему телу.

Начальник патрульной полиции отмечает, что это были довольно неприятные ощущения.

Прямая речь: "Мои мышцы максимально сократились, но я все время был в сознании и мог свободно дышать. Как только Taser выключился, неприятные ощущения прошли. Сейчас чувствую себя как после изнурительной тренировки и точно не готов" вступать в драку".

Что предшествовало: Кабинет министров одобрил проект закона, который расширяет сферу применения электрошокеров полицейскими, и просит Верховную Раду внести соответствующие изменения в закон о Нацполиции.

Полиция получила первую партию соответствующих электрошокеров, поэтому сейчас, перед тем, как их применять, МВД считает необходимым внести уточнения в закон о Нацполиции, который направлен на рассмотрение Верховной Рады от имени правительства.

Украинская правда
Темы: полиция


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоИзвестный белорусский музыкант уехал в Украину

Украина поднялась на 20 позиций в международном рейтинге качества дорог

Филатов победил на выборах мэра Днепра

Зеленский радуется, что новый карантин сдерживает эпидемию

Полиция Киева выписала первые штрафы на людей без масок

видеоЗеленский оправился от коронавируса

Все новости...
полиция
Полиция Киева выписала первые штрафы на людей без масок
Второй тур: полиция открыла 11 производств
Против членов УИК во Львове открыли три производства
Последние новости
17:43
Гривня на закрытии межбанка ослабла
17:39
Топ-менеджеры Укроборонпрома во второй раз проходят полиграф
17:34
"ЕС" ответила Садовому по поводу "узурпации власти"
17:08
В Кабмине еще нет решения о продлении карантина выходного дня - СМИ
16:55
РосЗМИ написали о задержании украинского экс-депутата, МИД проверяет
16:52
Ученые рассчитали, что тестирование 75% города каждые 3 дня может "убить" коронавирус за 6 недель
16:52
Российский суд отказался рассматривать иск Навального к Пескову
16:48
Налоговики разоблачили мошенническую схему на рынке ценных бумаг на 21 миллион
16:45
Украина хочет привлечь 300 млн долларов от МБРР на преодоление последствий COVID
16:40
В Дании осудили членов преступной группы за нападения на украинских перевозчиков
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!