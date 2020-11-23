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В Україні складуть рейтинг в'язниць

Понеділок, 23 листопада 2020, 17:44

В Україні складуть рейтинг в’язниць, щоб цілісно реформувати систему відбування покарань.   

Джерело: Facebook міністра юстиції Дениса Малюськи

Пряма мова Малюськи: "Ми запроваджуємо систему рейтингування (оцінки ефективності) в’язниць. Система була розроблена нашими канадськими партнерами з проекту "SURGe" у співпраці з Міністерством юстиції України.

Нова система складається з інструментів оцінки та цифрової аналітичної карти виправних колоній та СІЗО… Система обраховує понад 350 ключових показників, які характеризують установи виконання покарань".

Деталі: За словами Малюськи система дозволить отримати всебічне уявлення про стан діяльності установ виконання покарань. Також встановлюються пріоритети для працівників кримінально-виконавчої системи і об’єктивні критерії для оцінки роботи установ виконання покарань.

Запроваджується рейтингування в’язниць на основі критеріїв оцінки, щоб "зрозуміти які установи працюють краще чи гірше, ніж інші, й чому так трапляється"

Після цього будуть прийматися рішення про зміни (кадрові та фінансові ресурси, надання підтримки або посилення контролю, удосконалення законодавчої бази тощо).

На думку Малюськи для того, щоб тюрми почали конкурувати між собою необхідний такий рейтинг.

Передісторія:

Теми: в'язницяМалюська


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