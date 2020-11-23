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В Украине найдут самую лучшую и худшую тюрьмы, а поможет - рейтинг

Понедельник, 23 ноября 2020, 16:44
В Украине найдут самую лучшую и худшую тюрьмы, а поможет - рейтинг

В Украине составят рейтинг тюрем, чтобы целостно реформировать систему отбывания наказаний.

Источник: Facebook министра юстиции Дениса Малюськи

Прямая речь Малюськи: "Мы вводим систему рейтингования (оценки эффективности) тюрем. Система была разработана нашими канадскими партнерами по проекту "SURGe" в сотрудничестве с Министерством юстиции Украины.

Новая система состоит из инструментов оценки и цифровой аналитической карты исправительных колоний и СИЗО... Система рассчитывает более 350 ключевых показателей, характеризующих учреждения исполнения наказаний".

Детали: По словам Малюськи система позволит получить всестороннее представление о состоянии деятельности учреждений исполнения наказаний. Также устанавливаются приоритеты для работников уголовно-исполнительной системы и объективные критерии для оценки работы учреждений исполнения наказаний.

Вводится рейтингования тюрем на основе критериев оценки, чтобы "понять какие учреждения работают лучше или хуже, чем другие, и почему так случается"

После этого будут приниматься решения об изменениях (кадровые и финансовые ресурсы, оказания поддержки или усиления контроля, совершенствование законодательной базы и т.д.).

По мнению Малюськи для того, чтобы тюрьмы начали конкурировать между собой необходим такой рейтинг.

Предыстория:

  • В августе министр юстиции Денис Малюська анонсировал в Украине "большую распродажу", которая перерастет в "большое строительство" тюрем.

"Украинская правда" в Threads

Темы: тюрьмаМалюська
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