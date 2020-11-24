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В NASA відреагували на спроби Китаю зібрати зразки породи Місяця

Вівторок, 24 листопада 2020, 00:40
В NASA відреагували на спроби Китаю зібрати зразки породи Місяця

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору прокоментувало запуск китайської ракети-носія на Місяць з метою збирання породи. Там сподіваються, що Китай надасть доступ до результатів свого дослідження. 

Джерело: NASA у twitter 

Дослівно: "Запускаючи зонд Chang’e 5, Китай спробував доєднатись до США та СРСР, які раніше займались отриманням зразків Місяця.
Ми сподіваємось, що Китай поділиться своїми даними зі світовою науковою спільнотою, щоб покращити розуміння Місяця, як раніше це зробила наша місія "Аполлон" та зробить програма "Артеміда". 

Згодом на запуск ракети-носія відреагував засновник компанії SpaceX Ілон Маск. "Захоплююча місія", – написав він у twitter. 

Що передувало: Китайська ракета-носій "Long March 5" відправилась на Місяць, звідки, вперше за 44 роки, має доправити місячну породу на Землю.  

Українська правда

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Теми: космосКитай
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