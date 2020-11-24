В NASA відреагували на спроби Китаю зібрати зразки породи Місяця

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору прокоментувало запуск китайської ракети-носія на Місяць з метою збирання породи. Там сподіваються, що Китай надасть доступ до результатів свого дослідження.

Джерело: NASA у twitter

Дослівно: "Запускаючи зонд Chang’e 5, Китай спробував доєднатись до США та СРСР, які раніше займались отриманням зразків Місяця.

Ми сподіваємось, що Китай поділиться своїми даними зі світовою науковою спільнотою, щоб покращити розуміння Місяця, як раніше це зробили наші місії "Аполлон" та програма "Артеміда".

With Chang’e 5, China has launched an effort to join the U.S. & the former Soviet Union in obtaining lunar samples. We hope China shares its data with the global scientific community to enhance our understanding of the Moon like our Apollo missions did & the Artemis program will. pic.twitter.com/mPjG4FE0qQ — NASA (@NASA) November 23, 2020

Згодом на запуск ракети-носія відреагував засновник компанії SpaceX Ілон Маск. "Захоплююча місія", – написав він у twitter.

Exciting mission! — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2020

Що передувало: Китайська ракета-носій "Long March 5" відправилась на Місяць, звідки, вперше за 44 роки, має доправити місячну породу на Землю.