В NASA відреагували на спроби Китаю зібрати зразки породи Місяця

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору прокоментувало запуск китайської ракети-носія на Місяць з метою збирання породи. Там сподіваються, що Китай надасть доступ до результатів свого дослідження.

Джерело: NASA у twitter

Дослівно: "Запускаючи зонд Chang’e 5, Китай спробував доєднатись до США та СРСР, які раніше займались отриманням зразків Місяця.

Ми сподіваємось, що Китай поділиться своїми даними зі світовою науковою спільнотою, щоб покращити розуміння Місяця, як раніше це зробила наша місія "Аполлон" та зробить програма "Артеміда".

With Chang’e 5, China has launched an effort to join the U.S. & the former Soviet Union in obtaining lunar samples. We hope China shares its data with the global scientific community to enhance our understanding of the Moon like our Apollo missions did & the Artemis program will. pic.twitter.com/mPjG4FE0qQ