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В NASA отреагировали на попытки Китая собрать образцы породы Луны

Вторник, 24 ноября 2020, 00:40
В NASA отреагировали на попытки Китая собрать образцы породы Луны

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства прокомментировало запуск китайской ракеты-носителя на Луну с целью сбора породы. Там надеются, что Китай предоставит доступ к результатам своего исследования.

Источник: NASA в twitter

Дословно: "Запуская зонд Chang'e 5, Китай попытался присоединиться к США и СССР, которые ранее занимались получением образцов Луны.

Мы надеемся, что Китай поделится своими данными с мировым научным сообществом, чтобы улучшить понимание Луны, как ранее это сделала наша миссия "Аполлон" и сделает программа "Артемида". 

Позже на запуск ракеты-носителя отреагировал основатель компании SpaceX Илон Маск. "Увлекательная миссия", – написал он в twitter. 

Что предшествовало: Китайская ракета-носитель "Long March 5" вывела на орбиту зонд, который впервые за 44 года, должен доставить породу Луны на Землю.

Украинская правда
Темы: космосКитай
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