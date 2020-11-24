В NASA отреагировали на попытки Китая собрать образцы породы Луны

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства прокомментировало запуск китайской ракеты-носителя на Луну с целью сбора породы. Там надеются, что Китай предоставит доступ к результатам своего исследования.

Источник: NASA в twitter

Дословно: "Запуская зонд Chang'e 5, Китай попытался присоединиться к США и СССР, которые ранее занимались получением образцов Луны.

Мы надеемся, что Китай поделится своими данными с мировым научным сообществом, чтобы улучшить понимание Луны, как ранее это сделала наша миссия "Аполлон" и сделает программа "Артемида".

With Chang’e 5, China has launched an effort to join the U.S. & the former Soviet Union in obtaining lunar samples. We hope China shares its data with the global scientific community to enhance our understanding of the Moon like our Apollo missions did & the Artemis program will. pic.twitter.com/mPjG4FE0qQ — NASA (@NASA) November 23, 2020

Позже на запуск ракеты-носителя отреагировал основатель компании SpaceX Илон Маск. "Увлекательная миссия", – написал он в twitter.

Exciting mission! — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2020

Что предшествовало: Китайская ракета-носитель "Long March 5" вывела на орбиту зонд, который впервые за 44 года, должен доставить породу Луны на Землю.