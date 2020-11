Администрация Трампа готова начать передачу дел Байдену

Администрация общих служб, что занимается вопросами смены президента, сообщила Джо Байдену, что готова начать процесс передачи полномочий.

Источник: Reuters, Трамп в Twitter

Детали: Отмечается, что после нескольких недель оспаривания результатов, действующий президент США Дональд Трамп все же разрешил чиновникам Администрации общих служб во главе с Эмили Мерфи начать процесс передачи власти.

С понедельника Байден получит доступ ко всем ресурсам, в которых ранее ему отказывали из-за юридических проблем с определением победителя выборов.

"Я хочу поблагодарить Эмили Мерфи с Администрации общих служб за ее преданность нашей стране ... Мы продолжим нашу борьбу, и я верю, что мы победим!

Тем не менее, в интересах нашей страны, я рекомендую Эмили и ее команде сделать то, что необходимо по первоочередным протоколам, и посоветовал своей команде сделать то же", – написал Трамп в Twitter.

