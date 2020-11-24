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Україна на 5 місці серед країн Європи за числом нових випадків COVID-19

Вівторок, 24 листопада 2020, 05:05

Станом на 23 листопада Україна зайняла 5 позицію серед країн Європи за числом нових хворих на коронавірус. 

Джерело: дані сайту Worldometers 

Деталі: Попереду України опинились Італія, Велика Британія, Польща та Німеччина. Зокрема понад 15 тисяч нових хворих виявили в Польщі та Британії, трохи менше в Німеччині та майже 23 тисячі випадків в Італії. 

 

Серед держав світу наша країна тримає 10 позицію за цим показником, обійшовши, зокрема Іспанію, Канаду та Мексику. 

За кількістю летальних випадків за минулу добу Україна перебуває на 19 позиції у світі та на 12 в Європі.  

Знати більше: 10 тисяч померлих чи понад 20? Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19

COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: коронавірус


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