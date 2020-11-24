Україна на 5 місці серед країн Європи за числом нових випадків COVID-19

Станом на 23 листопада Україна зайняла 5 позицію серед країн Європи за числом нових хворих на коронавірус.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Попереду України опинились Італія, Велика Британія, Польща та Німеччина. Зокрема понад 15 тисяч нових хворих виявили в Польщі та Британії, трохи менше в Німеччині та майже 23 тисячі випадків в Італії.

Серед держав світу наша країна тримає 10 позицію за цим показником, обійшовши, зокрема, Іспанію, Канаду та Мексику.

За кількістю летальних випадків за минулу добу Україна перебуває на 19 позиції у світі та на 12 в Європі.

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