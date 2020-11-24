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Украина на 5 месте среди стран Европы по числу новых случаев COVID-19

Вторник, 24 ноября 2020, 05:05
Фото: Эльдар Сарахман

По состоянию на 23 ноября Украина заняла 5 место среди стран Европы по числу новых больных коронавирусом. 

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Впереди Украины оказались Италия, Великобритания, Польша и Германия. В том числе более 15 тысяч новых больных обнаружили в Польше и Великобритании, чуть меньше в Германии и почти 23 тысячи случаев в Италии. 

 

Среди государств мира наша страна держит 10 позицию по этому показателю, обойдя, в частности, Испанию, Канаду и Мексику.

По количеству летальных случаев за минувшие сутки Украина находится на 19 позиции в мире и на 12 – в Европе.

Знать больше: 10 тысяч умерших или более 20? Что не так с украинской статистикой смертности от COVID-19

COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 

Украинская правда
Темы: коронавирус


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