Украина на 5 месте среди стран Европы по числу новых случаев COVID-19

По состоянию на 23 ноября Украина заняла 5 место среди стран Европы по числу новых больных коронавирусом.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Впереди Украины оказались Италия, Великобритания, Польша и Германия. В том числе более 15 тысяч новых больных обнаружили в Польше и Великобритании, чуть меньше в Германии и почти 23 тысячи случаев в Италии.

Среди государств мира наша страна держит 10 позицию по этому показателю, обойдя, в частности, Испанию, Канаду и Мексику.

По количеству летальных случаев за минувшие сутки Украина находится на 19 позиции в мире и на 12 – в Европе.

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