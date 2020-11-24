Украина на 5 месте среди стран Европы по числу новых случаев COVID-19
По состоянию на 23 ноября Украина заняла 5 место среди стран Европы по числу новых больных коронавирусом.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Впереди Украины оказались Италия, Великобритания, Польша и Германия. В том числе более 15 тысяч новых больных обнаружили в Польше и Великобритании, чуть меньше в Германии и почти 23 тысячи случаев в Италии.
Среди государств мира наша страна держит 10 позицию по этому показателю, обойдя, в частности, Испанию, Канаду и Мексику.
По количеству летальных случаев за минувшие сутки Украина находится на 19 позиции в мире и на 12 – в Европе.
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Напомним:
- За воскресенье 22 ноября в Украине обнаружили 10 945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1 165 человек, потеряли 124 пациентов, признали выздоровление 4 143 человек.