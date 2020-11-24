В МВФ дали оцінку податковій політиці України

У Міжнародному валютному фонді вважають, що Україна веде податкову політику на два фронти: займається оновленням податкової системи та одночасно ставить під сумнів існуючі її положення.

Джерело: звіт МВФ

Дослівно: "Податкова політика в Україні ведеться на два фронти. З одного боку, за ці роки була проведена значна робота щодо поступового вдосконалення та оновлення податкової системи, а з іншого під сумнів ставляться основні положення існуючої системи".

Деталі: Відповідний висновок зробив Департамент з фіскальних питань МВФ, здійснивши віддалену місію.

В МВФ відзначили значні зусилля України у напрямку модернізації міжнародних аспектів податку на прибуток, але застерігають від небезпеки його скасування через бажання окремих осіб.

Читайте також: Бюджет, тарифи, зменшення кількості ФОПів: що передбачає новий меморандум з МВФ

Нагадаємо: