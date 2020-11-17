Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МВФ відзначила "швидку реакцію" влади на скандальне рішення КС

Вівторок, 17 листопада 2020, 22:44
Глава МВФ відзначила швидку реакцію влади на скандальне рішення КС

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва відзначила швидку реакцію та заходи, вжиті українською владою після рішення Конституційного суду 27 жовтня щодо електронного декларування.

Джерело: Георгієва під час розмови з президентом Володимиром Зеленським

Деталі: Зеленський та Георгієва обговорили важливість ухвалення збалансованого бюджету на 2021 рік, а також ризики недавнього рішення КС про скасування частини положень антикорупційного законодавства.

Дослівно: "Георгієва зауважила, що робота прем’єр-міністра з командою Фонду дозволила закріпити відносини сторін на високому рівні та досягти хорошого прогресу.

Вона також відзначила швидку реакцію та заходи, вжиті українською владою після рішення КСУ, і додала, що Фонд цінує співпрацю голови НБУ Кирила Шевченка з командою МВФ".

Нагадаємо: 11 листопада Шевченко повідомляв, що одне з питань, яке турбує МВФ, стосується рішення Конституційного суду.

30 жовтня МВФ відреагував на скандальне рішення Конституційного суду.

Знати більшеКС підкрався непомітно. (Не)конституційні бої Зеленського

Недоторканні. Розбираємо біографії та рішення суддів Конституційного суду

Передісторія: 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційною ст. 366-1 Кримінального кодексу. Рішення КС розцінили як скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: МВФЗеленськийКС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
МВФ
Економічні новини 7 липня: нові маяки для України від МВФ
МВФ додав ще 4 структурних маяки у програму EFF для України
Україна отримала другий транш від МВФ на 890 мільйонів доларів
Останні новини
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
Усі новини...
Реклама: