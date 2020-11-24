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В МВФ дали оценку налоговой политике Украины

Вторник, 24 ноября 2020, 06:01

В Международном валютном фонде считают, что Украина ведет налоговую политику на два фронта: занимается обновлением налоговой системы и одновременно ставит под сомнение существующие ее положения.

Источник: отчет МВФ

Дословно: "Налоговая политика в Украине ведется на два фронта. С одной стороны, за эти годы была проведена значительная работа по постепенному совершенствование и обновление налоговой системы, а с другой под сомнение ставятся основные положения существующей системы".

Детали: Соответствующий вывод сделал Департамент по фискальным вопросам МВФ, осуществив отдаленную миссию.

В МВФ отметили значительные усилия Украины в направлении модернизации международных аспектов налога на прибыль, но предостерегают от опасности его отмены из-за желания отдельных лиц.

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Напомним:

  • Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отметила быструю реакцию и меры, принятые украинской властью после решения Конституционного суда 27 октября по электронному декларированию.
  • Президент Владимир Зеленский считает, что государство выполнило все требования Международного валютного фонда для получения очередного транша кредитной помощи.
  • Возможность получить два транша от МВФ до конца 2020 года потеряна, надо стараться получить один, понимая, что он будет привязан к принятию госбюджета-2021, заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.
  • Получение Украиной до конца 2020 года даже транша МВФ на 0,7 млрд долларов выглядит сомнительным с учетом количества текущих нерешенных вопросов по программе Украины с Фондом, заявили в Morgan Stanley.

Украинская правда
Темы: МВФналоги


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