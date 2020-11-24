Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В МВФ дали оценку налоговой политике Украины

Вторник, 24 ноября 2020, 05:01

В Международном валютном фонде считают, что Украина ведет налоговую политику на два фронта: занимается обновлением налоговой системы и одновременно ставит под сомнение существующие ее положения.

Источник: отчет МВФ

Дословно: "Налоговая политика в Украине ведется на два фронта. С одной стороны, за эти годы была проведена значительная работа по постепенному совершенствование и обновление налоговой системы, а с другой под сомнение ставятся основные положения существующей системы".

Детали: Соответствующий вывод сделал Департамент по фискальным вопросам МВФ, осуществив отдаленную миссию.

В МВФ отметили значительные усилия Украины в направлении модернизации международных аспектов налога на прибыль, но предостерегают от опасности его отмены из-за желания отдельных лиц.

Читайте также: Бюджет, тарифы, уменьшение количества ФЛП: что предусматривает новый меморандум с МВФ

Напомним:

  • Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отметила быструю реакцию и меры, принятые украинской властью после решения Конституционного суда 27 октября по электронному декларированию.
  • Президент Владимир Зеленский считает, что государство выполнило все требования Международного валютного фонда для получения очередного транша кредитной помощи.
  • Возможность получить два транша от МВФ до конца 2020 года потеряна, надо стараться получить один, понимая, что он будет привязан к принятию госбюджета-2021, заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.
  • Получение Украиной до конца 2020 года даже транша МВФ на 0,7 млрд долларов выглядит сомнительным с учетом количества текущих нерешенных вопросов по программе Украины с Фондом, заявили в Morgan Stanley.

Украинская правда
Темы: МВФналоги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
МВФ
Экономические новости 7 июля: новые маяки для Украины от МВФ
МВФ добавил еще 4 структурных маяка в программу EFF для Украины
Украина получила второй транш от МВФ на 890 миллионов долларов
Последние новости
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
Все новости...
Реклама: