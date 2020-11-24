В МВФ дали оценку налоговой политике Украины
В Международном валютном фонде считают, что Украина ведет налоговую политику на два фронта: занимается обновлением налоговой системы и одновременно ставит под сомнение существующие ее положения.
Источник: отчет МВФ
Дословно: "Налоговая политика в Украине ведется на два фронта. С одной стороны, за эти годы была проведена значительная работа по постепенному совершенствование и обновление налоговой системы, а с другой под сомнение ставятся основные положения существующей системы".
Детали: Соответствующий вывод сделал Департамент по фискальным вопросам МВФ, осуществив отдаленную миссию.
В МВФ отметили значительные усилия Украины в направлении модернизации международных аспектов налога на прибыль, но предостерегают от опасности его отмены из-за желания отдельных лиц.
Читайте также: Бюджет, тарифы, уменьшение количества ФЛП: что предусматривает новый меморандум с МВФ
Напомним:
- Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отметила быструю реакцию и меры, принятые украинской властью после решения Конституционного суда 27 октября по электронному декларированию.
- Президент Владимир Зеленский считает, что государство выполнило все требования Международного валютного фонда для получения очередного транша кредитной помощи.
- Возможность получить два транша от МВФ до конца 2020 года потеряна, надо стараться получить один, понимая, что он будет привязан к принятию госбюджета-2021, заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.
- Получение Украиной до конца 2020 года даже транша МВФ на 0,7 млрд долларов выглядит сомнительным с учетом количества текущих нерешенных вопросов по программе Украины с Фондом, заявили в Morgan Stanley.