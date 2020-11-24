В МВФ дали оценку налоговой политике Украины

В Международном валютном фонде считают, что Украина ведет налоговую политику на два фронта: занимается обновлением налоговой системы и одновременно ставит под сомнение существующие ее положения.

Источник: отчет МВФ

Дословно: "Налоговая политика в Украине ведется на два фронта. С одной стороны, за эти годы была проведена значительная работа по постепенному совершенствование и обновление налоговой системы, а с другой под сомнение ставятся основные положения существующей системы".

Детали: Соответствующий вывод сделал Департамент по фискальным вопросам МВФ, осуществив отдаленную миссию.

В МВФ отметили значительные усилия Украины в направлении модернизации международных аспектов налога на прибыль, но предостерегают от опасности его отмены из-за желания отдельных лиц.

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Напомним: