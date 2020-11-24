Російські окупанти і надалі порушують домовленості – ООС

23 листопада збройні формування РФ чотири рази відкривали вогонь по позиціях українських військових.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Найманці використовували міномет калібру 82 міліметри біля Красногорівки, підствольний гранатомет та стрілецьку зброю біля Авдіївки та Водяного.

"На вогневі провокації противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", – зазначають у штабі.

Від початку поточної доби, 24 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.