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Російські окупанти і надалі порушують домовленості – ООС

Вівторок, 24 листопада 2020, 07:27

23 листопада збройні формування РФ чотири рази відкривали вогонь по позиціях українських військових. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Найманці використовували міномет калібру 82 міліметри біля Красногорівки, підствольний гранатомет та стрілецьку зброю біля Авдіївки та Водяного. 

"На вогневі провокації противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", – зазначають у штабі. 

Від початку поточної доби, 24 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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