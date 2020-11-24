Российские оккупанты и далее нарушают договоренности – ООС

23 ноября вооруженные формирования РФ четыре раза открывали огонь по позициям украинских военных.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Наемники использовали миномет калибра 82 миллиметра у Красногоровки, подствольный гранатомет и стрелковое оружие у Авдеевки и Водяного.

"На огневые провокации противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", – отмечают в штабе.

С начала текущих суток, 24 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.