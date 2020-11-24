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COVID в Україні: 12 287 випадків за добу, Київська область вийшла на друге місце 

Вівторок, 24 листопада 2020, 08:18

В Україні за добу 23 листопада COVID-19 підтвердили 12 287 особам, госпіталізували 1 403 особи, померли 188 хворих, одужали 8 298 пацієнтів. 

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, моніторинг РНБО

Деталі: Найбільша кількість підтверджених випадків за останню добу зареєстрована у м. Київ (1 422), Київській (1 089), Дніпропетровській (952), Одеській (865) та Запорізькій (800) областях.

Летальних випадків серед хворих із коронавірусом найбільше зареєстрували у Києві (31), Львівській (26), Сумській (18), Харківській (12), Полтавській (11), Запорізький (10) областях.

Серед нововиявлених хворих: 533 дитини та 570 медпрацівників.

 

За минулу добу було здійснено 61 567 тестувань: методом ПЛР – 35 425, методом ІФА – 26 142. Із березня ПЛР-тестувань провели вже 4 279 025

За весь час пандемії в Україні захворіли щонайменше 647 976 осіб, з них одужали 299 358 осіб, померли 11 263 пацієнтів.

Зараз, за наявними у МОЗ даними, на COVID-19 хворіють 337 355 жителів України.

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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