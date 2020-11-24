Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

COVID в Україні: 12 287 випадків за добу, Київська область вийшла на друге місце 

Вівторок, 24 листопада 2020, 07:18
COVID в Україні: 12 287 випадків за добу, Київська область вийшла на друге місце 

В Україні за добу 23 листопада COVID-19 підтвердили 12 287 особам, госпіталізували 1 403 особи, померли 188 хворих, одужали 8 298 пацієнтів. 

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, моніторинг РНБО

Деталі: Найбільша кількість підтверджених випадків за останню добу зареєстрована у м. Київ (1 422), Київській (1 089), Дніпропетровській (952), Одеській (865) та Запорізькій (800) областях.

Летальних випадків серед хворих із коронавірусом найбільше зареєстрували у Києві (31), Львівській (26), Сумській (18), Харківській (12), Полтавській (11), Запорізький (10) областях.

Серед нововиявлених хворих: 533 дитини та 570 медпрацівників.

 

За минулу добу було здійснено 61 567 тестувань: методом ПЛР – 35 425, методом ІФА – 26 142. Із березня ПЛР-тестувань провели вже 4 279 025

За весь час пандемії в Україні захворіли щонайменше 647 976 осіб, з них одужали 299 358 осіб, померли 11 263 пацієнтів.

Зараз, за наявними у МОЗ даними, на COVID-19 хворіють 337 355 жителів України.

Нагадаємо: Станом на 23 листопада Україна за числом нових хворих на коронавірус займала 5-ту позицію серед країн Європи і 10-ту загалом по світу.

Знати більше: 10 тисяч померлих чи понад 20? Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19

COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
Усі новини...
Реклама: