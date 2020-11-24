COVID в Украине: 12 287 случаев за сутки, Киевская область вышла на второе место

В Украине за сутки 23 ноября COVID-19 подтвердили 12 287 лицам, госпитализировали 1 403 человека, умерли 188 больных, выздоровели 8 298 пациентов.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в г. Киев (1 422), Киевской (1 089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях.

Среди нововыявленных больных: 533 ребенка и 570 медработников.

За прошедшие сутки было совершено 61 567 тестирований: методом ПЦР - 35 425, методом ИФА - 26 142. С марта ПЦР-тестов провели уже 4 279 025

За все время пандемии в Украине заболели по меньшей мере 647 976 человек, из них выздоровели 299 358 человек, умерли 11 263 пациентов.