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COVID в Украине: 12 287 случаев за сутки, Киевская область вышла на второе место

Вторник, 24 ноября 2020, 07:18
COVID в Украине: 12 287 случаев за сутки, Киевская область вышла на второе место

В Украине за сутки 23 ноября COVID-19 подтвердили 12 287 лицам, госпитализировали 1 403 человека, умерли 188 больных, выздоровели 8 298 пациентов.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, мониторинг СНБО

Детали: Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в г. Киев (1 422), Киевской (1 089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях.

Летальных случаев среди больных с коронавирусом больше всего зарегистрировали в Киеве (31), Львовской (26), Сумской (18), Харьковской (12), Полтавской (11), Запорожский (10) областях.

Среди нововыявленных больных: 533 ребенка и 570 медработников.

 

За прошедшие сутки было совершено 61 567 тестирований: методом ПЦР - 35 425, методом ИФА - 26 142. С марта ПЦР-тестов провели уже 4 279 025

За все время пандемии в Украине заболели по меньшей мере 647 976 человек, из них выздоровели 299 358 человек, умерли 11 263 пациентов.

Сейчас, по имеющимся у МОЗ данным, COVID-19 болеют 337 355 жителей Украины.

Напомним: По состоянию на 23 ноября Украина по числу новых больных коронавирусом занимала 5-е место среди стран Европы и 10-е в целом по миру.

Знать больше: 10 тысяч умерших или более 20? Что не так с украинской статистикой смертности от COVID-19

COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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