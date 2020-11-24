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Столтенберг: Євросоюз без США не здатен захистити Європу

Вівторок, 24 листопада 2020, 09:45
Фото nato.int

Євросоюз не здатен захистити Європу без військової допомоги США – потрібні гарантії Вашингтона щодо колективної безпеки, в тому числі ядерного стримування і присутності американських військ в Старому Світі.

Джерело: Ліга.net з посиланням на інтерв'ю генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга німецькій медіагрупі Funke

Пряма мова: "Факт – ЄС не може захистити Європу. Гарантії США щодо безпеки, ядерного стримування і через присутність американських військ абсолютно необхідні для захисту Європи".

Деталі: За словами Столтенберга, після виходу Британії з Євросоюзу близько 80% витрат на оборону країн Альянсу ляжуть на плечі країн, які не входять до ЄС. А з огляду на це "будь-яка спроба послабити зв'язку між Північною Америкою і Європою послабить НАТО і розділить Європу".

Він також додав, що при новій адміністрації США потрібна "тверда і зрозуміла позиція НАТО" щодо Росії. За словами Столтенберга, у Кремлі повинні розуміти, що "не зможуть перемогти, якщо підуть на конфронтацію".

Він також висловив упевненість, що і при новому президенті Джо Байдені США продовжать тиснути на ЄС, щоб країни цього об'єднання підвищили, нарешті, витрати на оборону відповідно до загроз.

Передісторія:

  • 23 листопада Столтенберг вперше поговорив з обраним президентом США Байденом. Той запевнив, що Вашингтон продовжить виконувати зобов'язання перед Альянсом, в тому числі за принципом колективної оборони.
  • Рік тому Столтенберг заявляв, що альянс є єдиним гарантом безпеки в Європі.

Теми: НАТОЄССША


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