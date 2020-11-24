Столтенберг: Евросоюз без США не способен защитить Европу
Евросоюз неспособен защитить Европу без военной помощи США – нужны гарантии Вашингтона по коллективной безопасности, в том числе ядерному сдерживанию и присутствию американских войск в Старом Свете.
Источник: Лига.net со ссылкой на интервью генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга германской медиагруппе Funke
Прямая речь: "Факт – ЕС не может защитить Европу. Гарантии США по части безопасности, ядерного сдерживания и через присутствие американских войск абсолютно необходимы для защиты Европы".
Детали: По словам Столтенберга, после выхода Британии из Евросоюза около 80% расходов на оборону стран Альянса лягут на плечи стран, которые не входят в ЕС. А с учетом этого "любая попытка ослабить связи между Северной Америкой и Европой ослабит НАТО и разделит Европу".
Он также добавил, что при новой администрации США нужна "твердая и понятная позиция НАТО" по отношению к России. По словам Столтенберга, в Кремле должны понимать, что "не смогут победить, если пойдут на конфронтацию".
Он также выразил уверенность, что и при новом президенте Джо Байдене США продолжат давить на ЕС, чтобы страны этого объединения повысили, наконец, расходы на оборону адекватно угрозам.
Предыстория:
- 23 ноября Столтенберг впервые поговорил с избранным президентом США Байденом. Тот заверил, что Вашингтон продолжит выполнять обязательства перед Альянсом, в том числе по принципу коллективной обороны.
- Год назад Столтенберг заявлял, что альянс является единственным гарантом безопасности в Европе.