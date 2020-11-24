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Столтенберг: Евросоюз без США не способен защитить Европу

Вторник, 24 ноября 2020, 08:45
Столтенберг: Евросоюз без США не способен защитить Европу
Фото nato.int

Евросоюз неспособен защитить Европу без военной помощи США – нужны гарантии Вашингтона по коллективной безопасности, в том числе ядерному сдерживанию и присутствию американских войск в Старом Свете.

Источник: Лига.net со ссылкой на интервью генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга германской медиагруппе Funke

Прямая речь: "Факт – ЕС не может защитить Европу. Гарантии США по части безопасности, ядерного сдерживания и через присутствие американских войск абсолютно необходимы для защиты Европы".

Детали: По словам Столтенберга, после выхода Британии из Евросоюза около 80% расходов на оборону стран Альянса лягут на плечи стран, которые не входят в ЕС. А с учетом этого "любая попытка ослабить связи между Северной Америкой и Европой ослабит НАТО и разделит Европу".

Он также добавил, что при новой администрации США нужна "твердая и понятная позиция НАТО" по отношению к России. По словам Столтенберга, в Кремле должны понимать, что "не смогут победить, если пойдут на конфронтацию".

Он также выразил уверенность, что и при новом президенте Джо Байдене США продолжат давить на ЕС, чтобы страны этого объединения повысили, наконец, расходы на оборону адекватно угрозам.

Предыстория:

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАТОЕССША
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