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Україна розслідує участь 250 іноземців із 31 країни у складі бойовиків на Донбасі

Вівторок, 24 листопада 2020, 09:35
Україна розслідує участь 250 іноземців із 31 країни у складі бойовиків на Донбасі
Фото прокуратури

Офіс генпрокурора розслідує кримінальні провадження щодо 250 іноземних найманців у складі незаконних збройних формувань Росії, які воюють проти України на Донбасі.  

Джерело: заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов в інтерв’ю ZN.UA

Пряма мова: "Що стосується інших іноземних громадян, то в нас є кримінальні провадження, зареєстровані за фактом участі 250 найманців із 31 країни світу. Географія широка: Європа, Азія, Америка".

Деталі: За словами Мамедова, наприкінці жовтня в ЄРДР внесли факт вербування, фінансування, навчання найманців громадянином Фінляндії для участі в конфлікті у складі незаконних збройних формувань РФ. Свою "діяльність" він вів у своїй країні: вербував, збирав гроші, військове спорядження, покривав витрати на квитки, паспорти, візи. Був нагороджений медаллю "За освобождение Крыма".

Мамедов уточнив, що серед найманців переважно снайпери, кулеметники, розвідники й артилеристи в таких іррегулярних, не передбачених законом збройних формуваннях як "Восток", "Призрак", "Оплот", "Пятнашка" тощо. Окремі з них ставали командирами дивізіонів і рот.

Загалом же ОГПУ розслідує понад 20 тисяч кримінальних правопорушень у більш ніж п'яти тисячах проваджень. Ця статистика охоплює всі злочини, пов'язані зі збройним конфліктом. У них фігурує майже 9,5 тисячі осіб, з яких сотні громадян РФ, у тому числі вище політичне та військове керівництво країни-агресора.

При цьому Мамедов наголосив, що неважливо, хто скоїв злочини, бо у воєнного злочинця, в даному контексті, немає національності. У таких випадках мова йде про невідворотність покарання. Заступник генпрокурора переконаний, що покарання "обов'язково настане", бо тяжкі злочини не мають термінів давності.

Передісторія: 

  • У вересні Мамедов заявляв, що Офіс генпрокурора зареєстрував кримінальні провадження за фактами участі понад 100 іноземних найманців у складі незаконних збройних формувань Росії, які ведуть війну проти України на Донбасі.

Теми: Офіс генпрокурораДонбасвійна
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