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Украина расследует участие 250 иностранцев из 31 страны в составе боевиков на Донбассе

Вторник, 24 ноября 2020, 10:35
Фото прокуратуры

Офис генпрокурора расследует уголовные производства в отношении 250 иностранных наемников в составе незаконных вооруженных формирований России, воюющих против Украины на Донбассе.

Источник: заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов в интервью ZN.UA

Прямая речь: "Что касается других иностранных граждан, то у нас есть уголовные производства, зарегистрированные по факту участия 250 наемников из 31 страны мира. География широкая: Европа, Азия, Америка".

Детали: По словам Мамедова, в конце октября в ЕРДР внесли факт вербовки, финансирования, обучения наемников гражданином Финляндии для участия в конфликте в составе незаконных вооруженных формирований РФ. Свою "деятельность" он вел в своей стране: вербовал, собирал деньги, военное снаряжение, покрывал расходы на билеты, паспорта, визы. Был награжден медалью "За освобождение Крыма".

Мамедов уточнил, что среди наемников преимущественно снайперы, пулеметчики, разведчики и артиллеристы в таких иррегулярных, не предусмотренных законом вооруженных формированиях как "Восток", "Призрак", "Оплот", "Пятнашка" и другие. Некоторые из них становились командирами дивизионов и рот.

В целом же ОГПУ расследует более 20 тысяч уголовных преступлений в более чем пяти тысячах производств. Эта статистика охватывает все преступления, связанные с вооруженным конфликтом. В них фигурирует почти 9,5 тысяч человек, из которых сотни граждан РФ, в том числе высшее политическое и военное руководство страны-агрессора.

При этом Мамедов отметил, что неважно, кто совершил преступления, потому что у военного преступника, в данном контексте, нет национальности. В таких случаях речь идет о неотвратимости наказания. Заместитель генпрокурора убежден, что наказание "обязательно наступит", так как тяжкие преступления не имеют сроков давности.

Предыстория: 

  • В сентябре Мамедов заявлял, что Офис генпрокурора зарегистрировал уголовные производства по фактам участия более 100 иностранных наемников в составе незаконных вооруженных формирований России, которые ведут войну против Украины на Донбассе.

Темы: Офис генпрокурораДонбассвойна


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