Україна розслідує участь понад 100 іноземців у складі бойовиків на Донбасі

Офіс генпрокурора зареєстрував кримінальні провадження за фактами участі понад 100 іноземних найманців у складі незаконних збройних формувань Росії, які ведуть війну проти України на Донбасі.

Джерело: інтерв'ю для "Радіо Свобода" заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова, який курує роботу Департаменту з нагляду за розслідуванням злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту

Деталі: Він зазначив, що географія країн походження найманців дуже різноманітна і складає понад 30 держав, серед яких Франція, Чехія і навіть Чилі. Найбільша їхня кількість наразі з Іспанії та Сербії – по 27 осіб, Молдови – 26, Франції – 20.

Як приклад Мамедов навів ультраправу організацію "Континентальна єдність", що займається організацією участі французьких "добровольців" у НЗФ РФ. Один із засновників цієї організації Віктор Лента часто дає інтерв’ю, розповідаючи про свою безпосередню участь у збройному конфлікті на території України.

За його словами, Україні відомо, що на території РФ створені спеціальні навчальні центри, де проводиться вербування, фінансування, матеріальне забезпечення, навчання найманців з метою використання у збройному конфлікті на території Донецької та Луганської областей України.

Заступник генпрокурора підкреслив, що останнім часом Офіс генпрокурора "став діяти активніше" в цьому напрямку. Роботу відомства спрямовано на такі вектори: національне розслідування, ініціювання розслідувань в державі громадянства (у разі відмови в екстрадиції), та надання подальшого сприяння іноземним правоохоронним органам.

Пряма мова: "У цьому контексті маємо дуже ефективну співпрацю з Чехією. В Україні зареєстровано кримінальне провадження по 16 громадянах цієї країни".

Детальніше читайте: У Мінську зіграли Вагнера: якою була мета російських бойовиків, затриманих у Білорусі

Передісторія: 29 липня в Білорусі затримали 33 іноземців, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. У Білорусі вирішили, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації" перед виборами президента Білорусі та підготовка теракту.

14 серпня стало відомо, що Білорусь передала Російській Федерації 32 бойовиків "Вагнера", яких затримали на території країни 29 липня. Частина з них воювала на Донбасі на стороні бойовиків.

В офісі президента України Володимира Зеленського заявили, що з прикрістю сприймають рішення Білорусі віддати Росії затриманих бойовиків "Вагнера".

12 серпня офіс генерального прокурора України направив до прокуратури Білорусі запит про видачу 28 бойовиків "Вагнера", яких затримали у республіці 29 липня.