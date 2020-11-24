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COVID у Києві: майже півтори тисячі хворих і три десятки померлих

Вівторок, 24 листопада 2020, 10:50

За минулу добу в Києві коронавірус SARS CoV 2 виявили у 1 422 осіб, померли 30 хворих, госпіталізували 68 пацієнтів, одужали 347 киян.

Джерело: міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 427, у Подільському – 170, у Дарницькому районі – 159 випадків. 

 

Серед хворих: 865 жінок віком від 18 до 84 років, 471 чоловік віком від 19 до 86 рокiв, 51 дівчинка від 9 місяців до 17 років та 35 хлопчиків від 23 днів до 16 років.

81 людина з нових хворих – медик.

За даними РНБО, в Києві був 31 летальний випадок минулої доби. 

За весь час пандемії в Києві було підтверджено вже 61 640 випадків захворювання на COVID-19, коронавірус забрав життя 1 173 киян, а подолав цю хворобу 21 091 мешканець столиці.

Теми: коронавірусCovid-2019Київ


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