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COVID в Киеве: почти полторы тысячи больных и три десятка умерших

Вторник, 24 ноября 2020, 10:50

За прошедшие сутки в Киеве коронавирус SARS CoV 2 обнаружили у 1 422 человек, умерли 30 больных, госпитализировали 68 пациентов, выздоровели 347 киевлян.

Источник: городской глава столицы Виталий Кличко в Telegram

Детали: Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 427, в Подольском – 170, в Дарницком районе – 159 случаев.

 

Среди больных: 865 женщин в возрасте от 18 до 84 лет, 471 человек в возрасте от 19 до 86 лет, 51 девочка от 9 месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от 23 дней до 16 лет.

81 человек из новых больных – медик.

По данным СНБО, в Киеве был 31 летальный случай за прошедшие сутки.

За все время пандемии в Киеве было подтверждено уже 61 640 случаев заболевания COVID-19, коронавирус унес жизни  1173 киевлян, а преодолел эту болезнь 21 091 житель столицы.

Темы: коронавирусCovid-2019Киев


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