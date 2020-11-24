COVID в Киеве: почти полторы тысячи больных и три десятка умерших
За прошедшие сутки в Киеве коронавирус SARS CoV 2 обнаружили у 1 422 человек, умерли 30 больных, госпитализировали 68 пациентов, выздоровели 347 киевлян.
Источник: городской глава столицы Виталий Кличко в Telegram
Детали: Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 427, в Подольском – 170, в Дарницком районе – 159 случаев.
Среди больных: 865 женщин в возрасте от 18 до 84 лет, 471 человек в возрасте от 19 до 86 лет, 51 девочка от 9 месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от 23 дней до 16 лет.
81 человек из новых больных – медик.
По данным СНБО, в Киеве был 31 летальный случай за прошедшие сутки.
За все время пандемии в Киеве было подтверждено уже 61 640 случаев заболевания COVID-19, коронавирус унес жизни 1173 киевлян, а преодолел эту болезнь 21 091 житель столицы.