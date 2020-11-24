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Суд відправив до в'язниці горе-матір, яка продала своє немовля за 400 тисяч

Вівторок, 24 листопада 2020, 10:43
Суд відправив до в'язниці горе-матір, яка продала своє немовля за 400 тисяч

У Маріуполі 19-річну жінку засудили до 6 років ув’язнення за продаж своєї новонародженої дитини.

Джерело: прокуратура Донеччини

Деталі: Суд встановив, що жінка не перебувала на медичному обліку, як майбутня породілля, адже не планувала залишати у сім’ї новонароджену дитину. Впродовж 2 місяців, з метою власного збагачення, а саме купівлі квартири та автомобіля, зловмисниця підшукувала потенційних клієнтів для продажу хлопчика, якого після народження 12 серпня 2020 року "оцінила" у 400 000 грн.

Завдяки злагодженій співпраці правоохоронців, під час отримання грошових коштів від "покупця" зловмисницю затримали, а немовля передали під нагляд лікарів до міської дитячої лікарні.

Наразі дитина перебуває з батьком.

Українська правда
Теми: Донецька областькриміналпрокуратура
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