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Суд отправил в тюрьму горе-мать, продавшую своего младенца за 400 тысяч

Вторник, 24 ноября 2020, 10:43
Суд отправил в тюрьму горе-мать, продавшую своего младенца за 400 тысяч

В Мариуполе 19-летнюю женщину приговорили к 6 годам тюрьмы за продажу своего новорожденного ребенка.

Источник: прокуратура Донецкой области

Детали: Суд установил, что женщина не состояла на медицинском учете, как будущая роженица, ведь не планировала оставлять в семье новорожденного ребенка. В течение 2 месяцев, с целью собственного обогащения, а именно покупки квартиры и автомобиля, злоумышленница подыскивала потенциальных клиентов для продажи мальчика, которого после рождения 12 августа 2020 года "оценила" в 400 000 грн.

Благодаря слаженному сотрудничеству правоохранителей, при получении денежных средств от "покупателя" злоумышленницу задержали, а младенца передали под надзор врачей в городскую детскую больницу.

Сейчас ребенок находится с отцом.

Украинская правда

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Темы: Донецкая областькриминалпрокуратура
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