Суд отправил в тюрьму горе-мать, продавшую своего младенца за 400 тысяч
В Мариуполе 19-летнюю женщину приговорили к 6 годам тюрьмы за продажу своего новорожденного ребенка.
Источник: прокуратура Донецкой области
Детали: Суд установил, что женщина не состояла на медицинском учете, как будущая роженица, ведь не планировала оставлять в семье новорожденного ребенка. В течение 2 месяцев, с целью собственного обогащения, а именно покупки квартиры и автомобиля, злоумышленница подыскивала потенциальных клиентов для продажи мальчика, которого после рождения 12 августа 2020 года "оценила" в 400 000 грн.
Благодаря слаженному сотрудничеству правоохранителей, при получении денежных средств от "покупателя" злоумышленницу задержали, а младенца передали под надзор врачей в городскую детскую больницу.
Сейчас ребенок находится с отцом.