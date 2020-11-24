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20 тисяч українських правоохоронців у Криму перейшли на бік окупантів – ОГП

Вівторок, 24 листопада 2020, 12:12
20 тисяч українських правоохоронців у Криму перейшли на бік окупантів – ОГП
Фото з Facebook Кримської солідарності

Понад 20 тисяч українських правоохоронців і близько тисячі працівників прокуратури у Криму з 2014 року перейшли на сторону окупантів.

Джерело: заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов в інтерв’ю ZN.UA

Пряма мова: "У нас тисячі підозрюваних у вчиненні злочинів в умовах збройного конфлікту.

Тільки в Криму на момент початку окупації працювало близько 22 тисяч правоохоронців і 1400 людей в органах прокуратури. Знаєте, скільки їх не зрадили присяги? Трохи більше тисячі правоохоронців і 570 прокурорів! Решта залишилися й почали співпрацювати з окупаційною адміністрацією".

Деталі: За словами Мамедова, в Офісі генпрокурора є побоювання, що всі ці люди уникнуть кримінальної відповідальності, тому що до них неправильно застосовано норму закону, і необхідна правильна кваліфікація їхніх злочинів.

Він уточнив, що тільки трохи більше 1% із тисяч справ за фактами воєнних злочинів в Україні кваліфіковані належним чином. А щоб це виправити, треба вносити зміни у законодавство. 

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Теми: КримУкраїнаокупація
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