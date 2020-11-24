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20 тысяч украинских правоохранителей в Крыму перешли на сторону оккупантов – ОГП

Вторник, 24 ноября 2020, 13:12
Фото с Facebook Крымской солидарности

Более 20 тысяч украинских правоохранителей и около тысячи работников прокуратуры в Крыму с 2014 года перешли на сторону оккупантов.

Источник: заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов в интервью ZN.UA

Прямая речь: "У нас тысячи подозреваемых в совершении преступлений в условиях вооруженного конфликта.

Только в Крыму на момент начала оккупации работало около 22 тысяч правоохранителей и 1400 человек в органах прокуратуры. Знаете, сколько из них не изменили присяге? Чуть больше тысячи правоохранителей и 570 прокуроров! Остальные остались и начали сотрудничать с оккупационной администрацией".

Детали: По словам Мамедова, в Офисе генпрокурора есть опасения, что все эти люди уйдут от уголовной ответственности, так как к ним неправильно применена норма закона, и необходима правильная квалификация их преступлений.

Он уточнил, что только чуть более 1% из тысяч дел по фактам военных преступлений в Украине квалифицированы должным образом. А чтобы это исправить, нужно вносить изменения в законодательство.

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Темы: КрымУкраинаоккупация


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