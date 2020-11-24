Зеленський звільнив главу Хмельниччини

Президент Володимир Зеленський звільнив голову Хмельницької обласної адміністрації Дмитра Габінета і тимчасово призначив на цю посаду Романа Примуша.

Джерело: укази президента

Дослівно: "Звільнити Габінета Дмитра Анатолійовича з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою".

Деталі: Іншим указом Зеленський тимчасово поклав виконання обов’язків голови Хмельницької ОДА на Романа Примуша.

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