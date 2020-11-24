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Зеленський звільнив главу Хмельниччини

Вівторок, 24 листопада 2020, 12:16
Зеленський звільнив главу Хмельниччини

Президент Володимир Зеленський звільнив голову Хмельницької обласної адміністрації Дмитра Габінета і тимчасово призначив на цю посаду Романа Примуша.

Джерело: укази президента

Дослівно: "Звільнити Габінета Дмитра Анатолійовича з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою". 

Деталі: Іншим указом Зеленський тимчасово поклав виконання обов’язків голови Хмельницької ОДА на Романа Примуша.

Передісторія:

  • 18 листопада Кабінет міністрів погодив звільнення Габінета і призначення на його посаду Сергія Гамалія.
  • Гамалія ніколи не працював у держорганах і присвятив себе бізнесу.
  • Він - власник підприємства "Деліція", яке займається ресторанним бізнесом, а також надає послуги мобільного харчування.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийХмельницькиймісцева влада
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