Зеленський звільнив главу Хмельниччини
Вівторок, 24 листопада 2020, 13:16
Президент Володимир Зеленський звільнив голову Хмельницької обласної адміністрації Дмитра Габінета і тимчасово призначив на цю посаду Романа Примуша.
Джерело: укази президента
Дослівно: "Звільнити Габінета Дмитра Анатолійовича з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою".
Деталі: Іншим указом Зеленський тимчасово поклав виконання обов’язків голови Хмельницької ОДА на Романа Примуша.
Передісторія:
- 18 листопада Кабінет міністрів погодив звільнення Габінета і призначення на його посаду Сергія Гамалія.
- Гамалія ніколи не працював у держорганах і присвятив себе бізнесу.
- Він - власник підприємства "Деліція", яке займається ресторанним бізнесом, а також надає послуги мобільного харчування.
Українська правда