Зеленский уволил главу Хмельницкой ОГА
Вторник, 24 ноября 2020, 12:16
Президент Владимир Зеленский уволил председателя Хмельницкой областной администрации Дмитрия Габинета и временно назначил на эту должность Романа Примуша.
Источник: указы президента
Дословно: "Уволить Габинета Дмитрия Анатольевича с должности главы Хмельницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению".
Детали: Другим указом Зеленский временно возложил исполнение обязанностей председателя Хмельницкой ОГА на Романа Примуша.
Предыстория:
- 18 ноября Кабинет министров согласовал увольнение Габинета и назначение на его должность Сергея Гамалия.
- Гамалия никогда не работал в госорганах и посвятил себя бизнесу.
- Он - владелец предприятия "Делиция", которое занимается ресторанным бизнесом, а также предоставляет услуги мобильного питания.
Украинская правда