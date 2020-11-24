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Зеленский уволил главу Хмельницкой ОГА

Вторник, 24 ноября 2020, 12:16
Зеленский уволил главу Хмельницкой ОГА

Президент Владимир Зеленский уволил председателя Хмельницкой областной администрации Дмитрия Габинета и временно назначил на эту должность Романа Примуша.

Источник: указы президента

Дословно: "Уволить Габинета Дмитрия Анатольевича с должности главы Хмельницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению".

Детали: Другим указом Зеленский временно возложил исполнение обязанностей председателя Хмельницкой ОГА на Романа Примуша.

Предыстория:

  • 18 ноября Кабинет министров согласовал увольнение Габинета и назначение на его должность Сергея Гамалия.
  • Гамалия никогда не работал в госорганах и посвятил себя бизнесу.
  • Он - владелец предприятия "Делиция", которое занимается ресторанным бизнесом, а также предоставляет услуги мобильного питания.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийХмельницкийместная власть
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