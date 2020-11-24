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Зеленський закликав українців допомогти ресторанам і кафе флешмобом

Вівторок, 24 листопада 2020, 13:54
Зеленський закликав українців допомогти ресторанам і кафе флешмобом

Президент Володимир Зеленський закликав українців підтримати ресторанний бізнес, розповівши в соцмережах про місця, де вони замовляють їжу і напої.

Джерело: відеоблог Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Після запровадження карантину вихідного дня, я натрапив у соцмережах на декілька дуже гарних ініціатив. Це дописи, в яких люди розповідають про свої улюблені кафешки та ресторани, закликають на вихідних замовити там доставку і таким чином підтримати ресторанний бізнес.

На мою особисту думку, крім урядових програм з підтримки це також дуже класна річ і вона мала б стати всеукраїнським флешмобом, такою підтримкою. Але, на жаль, загубилася під лавиною дебатів про ефективність карантину та мемів про великий державний герб. Давайте це виправимо.

Розкажіть, будь ласка, у соцмережах про місця, де вам завжди смачно і де можна замовити доставку підтримавши їх таким чином".

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Передісторія:

  • 21 листопада президент Володимир Зеленський закликав молодь взяти участь у всеукраїнському флешмобі Ukraine NOW та розповісти про любов до України.
  • 11 листопада Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.

    

Українська правда
Теми: Зеленськийбізнескарантин
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