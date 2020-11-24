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Мін’юст пропонує альтернативу тюрмам

Вівторок, 24 листопада 2020, 17:00

Мін’юст України у співпраці з європейськими партнерами розробили проєкти законів, направлені на індивідуалізацію системи покарань та розширення переліку видів покарань, альтернативних позбавленню волі.

Джерело: Мін’юст

Деталі: За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, це сприятиме зменшенню кількості осіб у місцях несвободи, забезпечить виправлення правопорушників без ізоляції від суспільства.

 

Законопроєктом пропонується запровадити новий вид покарання – пробаційний нагляд. Передбачається, що пробація застосовуватиметься і як основне, і як додаткове покарання.

В першу чергу, вона розрахована на ті випадки, де наразі суд в якості покарання призначає обмеження волі або арешт. Ця категорія – нетяжкі злочини.

Пробацією не замінюватиметься позбавлення волі. В якості ж додаткового покарання пробація може бути застосована, якщо суд призначив людині інший вид покарання, наприклад, виправні роботи чи штраф.

Служба пробації в Україні діє вже 5 років. З початку 2020 року через неї пройшло 105 тисяч правопорушників, 58 тисяч перебуває на обліку органів пробації на цей час.

За даними Мін’юсту, відсоток рецидиву серед людей, які перебувають під наглядом пробації, наразі становить 1,3%, ще близько 3% осіб – ухиляються від відбування покарання або порушують умови покарання, не пов’язаного з позбавленням волі.

У міністерстві зазначають, що один в’язень у тюрмі "коштує" державі більше 10 тисяч гривень на місяць. Якщо ж говорити про пробацію, то це в десять разів менші витрати – усього 900 гривень на місяць за одного пробаціонера, оскільки держава працює з ним на волі, а не витрачає кошти на його утримання, харчування, комунальні послуги тощо.

Пряма мова Малюськи: "Наразі система виконання покарань в Україні сфокусована на ізоляції людини, на фізичному унеможливленні вчинення нею повторного злочину протягом певного періоду. В той час, як основний фокус, що підтверджується міжнародним досвідом, має бути на ресоціалізації злочинця, на корегуванні його поведінки у суспільстві.

Така незбалансованість системи і внутрішня нелогічність призводить до того, що в Україні і кількість рецидивів, і рівень злочинності загалом залишаються високими. Наше завдання – змістити фокус системи виконання кримінальних покарань і забезпечити безпеку суспільства".

Українська правда
Теми: Мін'юст


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