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Минюст предлагает альтернативу тюрьмам

Вторник, 24 ноября 2020, 16:00
Минюст предлагает альтернативу тюрьмам

Минюст Украины в сотрудничестве с европейскими партнерами разработали проекты законов, направленные на индивидуализацию системы наказаний и расширение перечня видов наказаний, альтернативных лишению свободы.

Источник: Минюст

Детали: По словам министра юстиции Дениса Малюськи, это будет способствовать уменьшению количества лиц в местах несвободы, обеспечит исправление правонарушителей без изоляции от общества.

 

Законопроектом предлагается ввести новый вид наказания - пробацийний надзор. Предполагается, что пробация будет применяться и в качестве основного, и в качестве дополнительного наказания.

В первую очередь, она рассчитана на те случаи, где сейчас суд в качестве наказания назначает ограничение свободы или арест. Эта категория - нетяжкие преступления.

Пробацией не будет заменяться лишение свободы. В качестве же дополнительного наказания пробация может быть применена, если суд назначил человеку другой вид наказания, например, исправительные работы или штраф.

Служба пробации в Украине действует уже 5 лет. С начала 2020 года через нее прошло 105 тысяч правонарушителей, 58 тысяч состоит на учете органов пробации в настоящее время.

По данным Минюста, процент рецидива среди людей, находящихся под наблюдением пробации, сейчас составляет 1,3%, еще около 3% лиц - уклоняются от отбывания наказания или нарушают условия наказания, не связанного с лишением свободы.

В министерстве отмечают, что один заключенный в тюрьме "стоит" государству больше 10 тысяч гривен в месяц. Если же говорить о пробации, то это в десять раз меньше - всего 900 гривен в месяц за одного пробационера, поскольку государство работает с ним на свободе, а не тратит средства на его содержание, питание, коммунальные услуги и т.д.

Прямая речь Малюськи: "Сейчас система исполнения наказаний в Украине сфокусирована на изоляции человека, на физическом предотвращении совершения им повторного преступления в течение определенного периода. В то время, как основной фокус, что подтверждается международным опытом, должен быть на ресоциализации преступника, на корректировке его поведения в обществе.

Такая несбалансированность системы и внутренняя нелогичность приводит к тому, что в Украине и количество рецидивов, и уровень преступности в целом остаются высокими. Наша задача - сместить фокус системы выполнения уголовных наказаний и обеспечить безопасность общества".

Украинская правда

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Темы: Минюст
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