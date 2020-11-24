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Поранений ворожим снайпером боєць помер у лікарні

Вівторок, 24 листопада 2020, 17:54

Поранений раніше кулею снайпера у вівторок боєць 72 ОМБР імені Чорних Запорожців помер у лікарні.  

Джерела: Повідомлення штабу Операції об’єднаних сил у Facebook

Дослівно: "Унаслідок пострілу ворожого снайпера отримав вогнепальне поранення військовослужбовець Об’єднаних сил. Терміново для надання медичної допомоги важкопораненого українського захисника було доправлено до лікувального закладу, де за його життя боролися військові лікарі.

На жаль, проведені невідкладні реанімаційні заходи не дали результатів. Врятувати життя воїна не вдалося".

Деталі: Всього від початку доби зафіксовано два порушення режиму тиші. Один у районі Авдіївки, інший неподалік Шумів.

Що цьому передувало:

  • У вівторок 72 ОМБР імені Чорних Запорожців повідомила, що ворожий снайпер у передмісті Авдіївки поранив військовослужбовця Операції об’єднаних сил. На момент повідомлення той перебував у важкому стані.

Українська правда
Теми: війнаДонбасООС


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