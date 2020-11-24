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Раненый вражеским снайпером боец умер в больнице

Вторник, 24 ноября 2020, 17:54

Раненый ранее пулей снайпера во вторник боец ​​72 ОМБР имени Черных Запорожцев умер в больнице.

Источники: Сообщение штаба Операции объединенных сил в Facebook

Дословно: "В результате выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил. Срочно для оказания медицинской помощи тяжело раненного украинского защитника доставили в лечебное учреждение, где за его жизнь боролись военные врачи.

К сожалению, проведены неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов. Спасти жизнь воина не удалось".

Детали: Всего с начала суток зафиксировано два нарушения режима тишины. Один в районе Авдеевки, другой неподалеку от Шум.

Что этому предшествовало:

Во вторник 72 ОМБР имени Черных Запорожцев сообщила, что вражеский снайпер в пригороде Авдеевки ранил военнослужащего Операции объединенных сил. На момент сообщения тот находился в тяжелом состоянии.

Темы: войнаДонбассООС


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