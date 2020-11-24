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Влада Москви зібралася стежити за своїми жителями

Вівторок, 24 листопада 2020, 18:12

Департамент інформаційних технологій Москви розмістив на сайті держзакупівель тендер про розробку системи, безперервно відстежує активність жителів на території Москви та в міських об'єктах.

Джерело: "Открытые медиа"

Деталі: Початкова ціна робіт коштує 280 млн рублів.

Система буде збирати детальний "цифровий профіль" користувачів всіх міських послуг і зможе вивчати активність москвичів в окремо взятих районах і на "міських об'єктах". "Збагачений профіль" користувача міститиме дані про заборгованість і штрафи, інформацію про проїзний документ і соцкартку, система буде зіставляти це з інформацією з громадських точок доступу до Wi-Fi і від операторів, відстежувати "територіальні заборони" і "медичні порушення", а також враховувати дані соцопитувань в розрізі окремих районів міста.

 Система буде збирати дані в знеособленому вигляді, тобто в них не буде інформації про прізвища, імені, по батькові або місце народження користувача. Дані стануть аналізувати співробітники апарату мерії Москви. В технічному завданні тендера сказано, що система покликана швидко виявляти нові тренди, давати детальну аналітику про різні дії користувачів і мати можливість оперативно реагувати на зміни ситуації в місті.

Нагадаємо: 23 листопада стало відомо, що Міністерство цифрової трансформації України займається розробкою програми та концепції, які дозволять контролювати, як дотримуються самоізоляції заражені коронавірусом українці або їхнє оточення.

Теми: Росіяшпигунство


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