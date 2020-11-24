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Власть Москвы собралась следить за своими жителями

Вторник, 24 ноября 2020, 17:12
Власть Москвы собралась следить за своими жителями

Департамент информационных технологий Москвы разместил на сайте госзакупок тендер о разработке системы, непрерывно отслеживающей активность жителей на территории Москвы и в городских объектах.

Источник: "Открытые медиа"

Детали: Начальная цена работ стоит 280 млн рублей.

Система будет собирать детальный "цифровой профиль" пользователей всех городских услуг и сможет изучать активность москвичей в отдельно взятых районах и на "городских объектах". "Обогащённый профиль" пользователя будет включать в себя данные о задолженности и штрафах, информацию о проездном документе и соцкарте, система будет сопоставлять это с информацией из общественных точек доступа к Wi-Fi и от операторов, отслеживать "территориальные запреты" и "медицинские нарушения", а также учитывать данные соцопросов в разрезе отдельных районов города.

 Система будет собирать данные в обезличенном виде, то есть в них не будет информации о фамилии, имени, отчестве или месте рождения пользователя. Данные станут анализировать сотрудники аппарата мэрии Москвы. В техническом задании тендера сказано, что система призвана быстро выявлять возникающие тренды, давать детальную аналитику о разных действиях пользователей и иметь возможность оперативно реагировать на изменения ситуации в городе.

Напомним: 23 ноября стало известно, что Министерство цифровой трансформации Украины занимается разработкой программы и концепции, которые позволят контролировать, как соблюдают самоизоляцию заражённые коронавирусом украинцы или их окружения.

Темы: Росcияшпионаж
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