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Контроль заражених COVID: влада розробляє додаток та готує зміни до законів

Понеділок, 23 листопада 2020, 23:52

Міністерство цифрової трансформації займається розробкою програми та концепції, які дозволять контролювати, як дотримуються самоізоляції заражені коронавірусом українці або їхнє оточення.

Джерело: очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов у ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова Степанова: "Міністерство цифрової трансформації розробляє механізми щодо відстежування та відправки, скажімо так, людей, які були в контакті з хворими на COVID-19, на самоізоляцію. Але це буде потребувати відповідних змін до нашого законодавства, при чому достатньо суттєвих.

Умовно кажучи, Степанов Максим захворів на Covid, у нього було коло контактів близько 50 людей – кожен, кому приходить відповідне смс-повідомлення, повинен одразу йти на самоізоляцію, повинне бути відповідне покарання, якщо не піде. Має бути доступ до персональних даних, щоб це встановлювати в автоматичному режимі. Це має працювати виключно в автоматичному режимі, бо теоретично не вистачить епідеміологів, які будуть обдзвонювати й тому подібне.

Щоб це запрацювало, треба вносити серйозні зміни до законодавства, подавати, разом із вами (нардепами – ред.) це обговорювати, коли буде сформована концепція саме в автоматичному режимі відстежування хворих на COVID-19".

Деталі: Він нагадав, що такий проєкт працював виключно в азіатських країнах – в Китаї, Кореї тощо. Але Степанов зазначив, що, з точки зору епідеміології, це правильний варіант.

Нагадаємо: Схожий додаток – "Дій вдома" – було створено для моніторингу режиму обов'язкової самоізоляції, на якій повинні перебувати громадяни, які прибули з-за кордону, з підтвердженням або підозрою на зараження COVID-19. Станом на середину червня державний додаток контролював дотримання самоізоляції понад 40,3 тисячі осіб. Водночас громадяни скаржилися на проблеми з використанням додатку.

Роман Петренко, УП
Теми: СтепановМОЗкоронавірусепідемія


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