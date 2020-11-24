Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд оголосив Байдена переможцем у Неваді

Вівторок, 24 листопада 2020, 21:16
Суд оголосив Байдена переможцем у Неваді

Верховний суд Невади у вівторок визнав кандидата в президенти США Джо Байдена переможцем на президентських виборах у своєму штаті.

Джерело: Associated Press

Деталі: Внаслідок одностайного рішення суддів шість голосів виборників Невади офіційно підуть Байдену.

У Неваді Байден заручився підтримкою 50,06% голосів виборців, а чинний президент США Дональд Трамп отримав голоси 47, 67% жителів штату.

Байден обігнав Трампа на 33 596 голосів виборців.

Нагадаємо: Виборчий штаб Трампа заявляв про судовий позов щодо шахрайства на виборах у Неваді.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАвибориБайденТрампсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

Усі новини...
США
США оголосять про новий пакет допомоги Україні з касетними снарядами – ЗМІ
Ексдиректор ЦРУ закликав посилити тиск на Росію: Путін у дуже-дуже складній ситуації
Ексчиновники США вели таємні переговори з близькими до Кремля росіянами щодо України – ЗМІ
Останні новини
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
Усі новини...
Реклама: