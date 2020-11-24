Суд оголосив Байдена переможцем у Неваді
Вівторок, 24 листопада 2020, 21:16
Верховний суд Невади у вівторок визнав кандидата в президенти США Джо Байдена переможцем на президентських виборах у своєму штаті.
Джерело: Associated Press
Деталі: Внаслідок одностайного рішення суддів шість голосів виборників Невади офіційно підуть Байдену.
У Неваді Байден заручився підтримкою 50,06% голосів виборців, а чинний президент США Дональд Трамп отримав голоси 47, 67% жителів штату.
Байден обігнав Трампа на 33 596 голосів виборців.
Нагадаємо: Виборчий штаб Трампа заявляв про судовий позов щодо шахрайства на виборах у Неваді.