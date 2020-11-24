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Суд оголосив Байдена переможцем у Неваді

Вівторок, 24 листопада 2020, 22:16

Верховний суд Невади у вівторок визнав кандидата в президенти США Джо Байдена переможцем на президентських виборах у своєму штаті.

Джерело: Associated Press

Деталі: Внаслідок одностайного рішення суддів шість голосів виборників Невади офіційно підуть Байдену.

У Неваді Байден заручився підтримкою 50,06% голосів виборців, а чинний президент США Дональд Трамп отримав голоси 47, 67% жителів штату.

Байден обігнав Трампа на 33 596 голосів виборців.

Нагадаємо: Виборчий штаб Трампа заявляв про судовий позов щодо шахрайства на виборах у Неваді.

Теми: СШАвибориБайденТрампсуд


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