Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Суд объявил Байдена победителем в Неваде

Вторник, 24 ноября 2020, 22:16

Верховный суд Невады во вторник признал кандидата в президенты США Джо Байдена победителем на президентских выборах в своем штате.

Источник: Associated Press

Детали: В результате единогласного решения судей шесть голосов выборщиков Невады официально пойдут Байдену.

В Неваде Байден заручился поддержкой 50,06% голосов избирателей, а действующий президент США Дональд Трамп получил голоса 47, 67% жителей штата.

Байден обогнал Трампа на 33 596 голосов избирателей.

Напомним: Избирательный штаб Трампа заявлял о судебном иске о мошенничестве на выборах в Неваде.

Темы: СШАвиборыБайденТрампсуд


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 24 ноября: РФ и план боевиков, помощь бизнесу

Раненый вражеским снайпером боец умер в больнице

Зеленский анонсировал меры для поддержки бизнеса: 8 тысяч для ФЛП и налоговые каникулы

На железной дороге запустили "пилот" мобильной связи

Ткаченко предлагает двухнедельный локдаун на новогодние праздники

В Украину не пустили венгерского топ-чиновника, ответственного за Закарпатье

Все новости...
США
США вводят санкции против трех российских компаний
Рыночная стоимость Tesla впервые пересекла отметку в 500 миллиардов долларов
ЕС купит 160 млн доз американской вакцины Moderna
Последние новости
23:34
Шотландия первой в мире приняла закон о бесплатных прокладках и тампонах
22:44
В Беларуси исчез журналист. Ранее его жену арестовали из-за протестов
22:16
Суд объявил Байдена победителем в Неваде
21:52
Новости экономики: ФЛП раздадут по 8 тысяч, украинцам аннулируют долги
21:35
В правительстве Венгрии набросились на Джорджа Клуни за критику Орбана
21:23
Повторные выборы в Броварах проведут в январе
21:07
Новости 24 ноября: РФ и план боевиков, помощь бизнесу
21:01
Ассоциация требует открыть границы для авиапутешествий
20:46
В Британии согласились ослабить коронавирусные ограничения на время Рождества
20:27
Курс валют: гривня стабилизировалась
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!