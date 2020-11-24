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Суд объявил Байдена победителем в Неваде

Вторник, 24 ноября 2020, 21:16
Суд объявил Байдена победителем в Неваде

Верховный суд Невады во вторник признал кандидата в президенты США Джо Байдена победителем на президентских выборах в своем штате.

Источник: Associated Press

Детали: В результате единогласного решения судей шесть голосов выборщиков Невады официально пойдут Байдену.

В Неваде Байден заручился поддержкой 50,06% голосов избирателей, а действующий президент США Дональд Трамп получил голоса 47, 67% жителей штата.

Байден обогнал Трампа на 33 596 голосов избирателей.

Напомним: Избирательный штаб Трампа заявлял о судебном иске о мошенничестве на выборах в Неваде.

Темы: СШАвиборыБайденТрампсуд
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