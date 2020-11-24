Суд объявил Байдена победителем в Неваде
Вторник, 24 ноября 2020, 21:16
Верховный суд Невады во вторник признал кандидата в президенты США Джо Байдена победителем на президентских выборах в своем штате.
Источник: Associated Press
Детали: В результате единогласного решения судей шесть голосов выборщиков Невады официально пойдут Байдену.
В Неваде Байден заручился поддержкой 50,06% голосов избирателей, а действующий президент США Дональд Трамп получил голоса 47, 67% жителей штата.
Байден обогнал Трампа на 33 596 голосов избирателей.
Напомним: Избирательный штаб Трампа заявлял о судебном иске о мошенничестве на выборах в Неваде.