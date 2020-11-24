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Шотландія першою в світі ухвалила закон про безкоштовні прокладки й тампони

Вівторок, 24 листопада 2020, 22:34
Шотландія першою в світі ухвалила закон про безкоштовні прокладки й тампони

Шотландія стала першою країною у світі, яка надасть безкоштовний і універсальний доступ до засобів гігієни під час менструації. Відповідний законопроект ухвалив парламент країни 24 листопада.

Джерело: The Guardian

Деталі: Коли закон набуде чинності, Шотландія стане першою країною в світі, де жінки зможуть отримувати тампони і прокладки безкоштовно.

Рішення прийняли після чотирирічної кампанії, яка докорінно змінила громадську думку про менструації.

Кампанію очолила прессекретар Шотландської лейбористської партії Моніка Леннон, яка сказала, що це "гордий день для Шотландії".

Попередні витрати на реалізацію проєкт обійдуться в 9,7 млн ​​фунтів стерлінгів (майже $ 13 мільйонів). Деякі члени парламенту побоюються, що витрати сильно перевищать очікувані, проте інші вважають, що такий закон стане "проривним".

Відповідно до законопроєкту, уряд зобов'язаний надати безкоштовний доступ до засобів гігієни всім, хто їх потребує. Школи, коледжі та університети також повинні їх безкоштовно оснащати туалети засобами гігієни.

Така практика працює в Шотландії вже деякий час, хоча і не була підкріплена законодавчо. Тим часом ряд окремих підприємств - ресторанів, пабів і навіть футбольних стадіонів - самостійно забезпечують безкоштовними прокладками й тампонами жіночі вбиральні.

Читайте також: Як жінки у світі справляються зі своїми "критичними днями".          

Теми: законодавство
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